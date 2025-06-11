Главе Гагаузии продлили домашний арест

Главе Гагаузской автономии Евгении Гуцул на 30 дней продлили срок домашнего ареста. Об этом сообщает Telegram-канал Gagauzia 24.

«‎Суд продлил домашний арест башкана Гагаузии Евгении Гуцул на 30 дней. Решение может быть обжаловано в течение 3 дней», — сказано в посте.

До этого Гуцул заявила, что не заинтересована бежать от правосудия и покидать Молдавию. Поэтому, подчеркнула она, все эти доводы необоснованны.

9 июня прокуроры ходатайствовали о продлении домашнего ареста главе Гагаузии еще на 30 дней.

Гуцул задержали в аэропорту Кишинева 25 марта, не дав покинуть Молдавию. Ей предъявили обвинение в нарушении порядка управления избирательными фондами на выборах в автономии, которые проходили в 2023 году. Кроме того, политика обвинили в незаконном финансировании партии «Шор» и подделке документов.

Ранее стало известно, когда Гуцул могут огласить приговор.