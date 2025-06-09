Главе Гагаузии могут снова продлить домашний арест

Прокуроры ходатайствовали о продлении домашнего ареста Гуцул еще на 30 дней

Прокуроры ходатайствовали о продлении домашнего ареста главе Гагаузии Евгении Гуцул еще на 30 дней. Об этом рассказала адвокат Наталья Байрам, передает ТАСС.

«Ходатайство прокуроров о продлении ареста Гуцул еще на 30 дней рассмотрит 11 июня суд сектора Чеканы», — говорится в сообщении.

21 мая Гуцул заявила своим сторонникам, что Апелляционная палата Кишинева оставила в силе ее домашний арест. При этом политик подчеркнула, что не намерена сдаваться.

Главу Гагаузии задержали в аэропорту Кишинева 25 марта, не дав покинуть Молдавию. Ей предъявили обвинение в нарушении порядка управления избирательными фондами на выборах в автономии, которые проходили в 2023 году. Кроме того, политика обвинили в незаконном финансировании партии «Шор» и подделке документов.

Ранее стало известно, когда Гуцул огласят приговор.