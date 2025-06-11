Глава Гагаузии заявила, что не заинтересована бежать от правосудия

Гуцул заявила, что не заинтересована бежать от правосудия и покидать Молдавию

Глава Гагаузии Евгения Гуцул заявила, что не заинтересована бежать от правосудия и покидать Молдавию, передает ТАСС.

«Если бы я хотела бежать из страны 25 марта, то власти в Кишиневе меня бы еще проводили, так как уже сегодня смогли бы провести досрочные выборы башкана (главы Гагаузской автономии. — «Газета.Ru»)», — отметила она.

Поэтому, подчеркнула Гуцул, все эти доводы необоснованны.

9 июня прокуроры ходатайствовали о продлении домашнего ареста главе Гагаузии еще на 30 дней.

Гуцул задержали в аэропорту Кишинева 25 марта, не дав покинуть Молдавию. Ей предъявили обвинение в нарушении порядка управления избирательными фондами на выборах в автономии, которые проходили в 2023 году. Кроме того, политика обвинили в незаконном финансировании партии «Шор» и подделке документов.

Ранее стало известно, когда Гуцул могут огласить приговор.