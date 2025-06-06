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Стало известно, когда Гуцул огласят приговор

Адвокат Морару: приговор Гуцул могут огласить 1 июля
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Дмитрий Осматеско/РИА Новости

Судебные прения по делу главы Гагаузии Евгении Гуцул назначены на 1 июля, в этот день, возможно, огласят приговор. Об этом заявил адвокат Сергей Морарь, передает ТАСС.

Также стало известно, что судьи отклонили ходатайство защиты об обращении в Конституционный суд Молдавии по поводу обвинений в причастности к нарушениям при финансировании партии «Шор».

21 мая Гуцул заявила своим сторонникам, что Апелляционная палата Кишинева оставила в силе ее домашний арест. При этом политик подчеркнула, что не намерена сдаваться.

Главу Гагаузии задержали в аэропорту Кишинева 25 марта, не дав покинуть Молдавию. Ей предъявили обвинение в нарушении порядка управления избирательными фондами на выборах в автономии, которые проходили в 2023 году. Кроме того, политика обвинили в незаконном финансировании партии «Шор» и подделке документов.

Ранее в Молдавии высказались о продлении домашнего ареста Гуцул.

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