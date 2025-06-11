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В МИД прокомментировали новый раунд переговоров РФ и США

Захарова: дату нового раунда переговоров РФ и США в Москве объявят позже
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Максим Блинов/РИА Новости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что даты проведения нового раунда переговоров РФ и США по «раздражителям» в Москве пока нет. Ее слова приводит ТАСС.

«Как только будет дата и логистика, потому что действительно вопросов было очень много, мы обязательно ей с вами поделимся», — сказала она.

Посол РФ в Вашингтоне Александр Дарчиев сообщил, что очередной раунд российско-американских консультаций, посвященный устранению «раздражителей» в сфере двусторонних дипломатических отношений, пройдет в Москве. Консультации станут продолжением предыдущих раундов, состоявшихся в Стамбуле, и впервые пройдут на территории одной из сторон. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что соответствующие консультации осуществляются по линии дипломатических ведомств.

Ранее сообщалось, что Россия намерена начать переговоры с США о восстановлении авиасообщения.

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