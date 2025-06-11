Россия намерена начать переговоры с США о восстановлении авиасообщения

Дарчиев: РФ рассчитывает начать переговоры с США о восстановлении авиасообщения

Посол РФ в США Александр Дарчиев в интервью ТАСС заявил, что Москва рассчитывает в скором времени начать переговоры с США о восстановлении прямого авиасообщения.

«Другой приоритетный сюжет — восстановление прямого авиасообщения между Россией и США, прерванного Вашингтоном в 2022 году с закрытием своего воздушного пространства и последующим ответным аналогичным шагом с нашей стороны», — отметил дипломат.

Он уточнил, что вопрос является «многоаспектным» и требует переговоров с участием представителей «авиационных властей».

До этого Дарчиев сообщал, что Россия и США приняли предварительное решение о переносе консультаций по устранению «раздражителей» в двусторонних дипломатических отношениях из Стамбула в свои столицы.

По словам дипломата, новый раунд переговоров делегаций состоится в самое ближайшее время в Москве.

Посол подчеркнул, что до «выздоровления» российско-американских отношений еще далеко, процесс идет трудно и тормозится.

Ранее сообщалось, что переговоры России и США продолжатся с участием международного сообщества.