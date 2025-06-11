В Кремле прокомментировали российско-американские консультации

Песков: консультации России и США идут по линии дипломатических ведомств

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал российско-американские консультации по устранению «раздражителей» в отношениях между странами.

По его словам, соответствующие консультации осуществляются по линии дипломатических ведомств.

«Лучше получить комментарии от МИД», — добавил он в ответ на вопрос журналистов.

Посол РФ в Вашингтоне Александр Дарчиев ранее сообщил, что представители России и США начали вести переговоры о предоставлении доступа к шести фактически конфискованным объектам российской дипломатической собственности на американской территории. Также Дарчиев сообщил, что очередной раунд российско-американских консультаций, посвященный устранению «раздражителей» в сфере двусторонних дипломатических отношений, пройдет в Москве. Консультации станут продолжением предыдущих раундов, состоявшихся в Стамбуле, и впервые пройдут на территории одной из сторон.

Ранее сообщалось, что Россия намерена начать переговоры с США о восстановлении авиасообщения.