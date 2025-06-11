Россия и США начали переговоры по возвращению конфискованных объектов

Посол Дарчиев: РФ начала переговоры с США по возвращению конфискованных объектов

Представители России и США начали вести переговоры о предоставлении доступа к шести фактически конфискованным объектам российской дипломатической собственности на американской территории. Об этом посол РФ в Вашингтоне Александр Дарчиев сообщил в интервью ТАСС.

По его словам, уже запущен переговорный процесс, касающийся возвращения шести объектов дипломатической недвижимости. Они фактически были конфискованы властями США в 2016-2018 годах, уточнил Дарчиев.

Посол добавил, что американской стороне передана «дорожная карта» с обозначением реалистичных сроков и требованием предоставить представителям российской дипмиссии доступ на эти объекты для проведения инспекции и оценки нанесенного ущерба.

Также Дарчиев сообщил, что очередной раунд российско-американских консультаций, посвященный устранению «раздражителей» в сфере двусторонних дипломатических отношений, пройдет в Москве. Консультации станут продолжением предыдущих раундов, состоявшихся в Стамбуле, и впервые пройдут на территории одной из сторон.

Ранее сообщалось, что переговоры России и США продолжатся с участием международного сообщества.