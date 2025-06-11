Ким Чен Ын направил Путину поздравление с Днем России

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын направил президенту РФ Владимиру Путину поздравление с Днем России. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК).

«Ким Чен Ын направил Владимиру Путину поздравление с Днем России», — указало агентство.

В июне лидер КНДР на встрече с секретарем Совета безопасности России Сергеем Шойгу заверил, что северокорейское правительство и впредь будет «безусловно поддерживать» Российскую Федерацию в ситуации на Украине и по другим вопросам.

До этого Шойгу заявил, что для России чрезвычайно важно, что корейский народ встал на ее сторону — такое боевое товарищество дорогого стоит, оно с честью продолжает «славные традиции наших дедов и прадедов, сокрушивших японский милитаризм». Шойгу подчеркнул, что Россия и Северная Корея вместе в одном окопе не только защищают свой суверенитет и достоинство, но и сражаются за строительство нового многополярного мира.

Ранее власти КНДР заявили, что Пхеньян всегда будет с Россией.