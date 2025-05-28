Шойгу оценил значение боевого товарищества России и КНДР

Для России чрезвычайно важно, что корейский народ встал на ее сторону — такое боевое товарищество дорогого стоит. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу в ходе встречи с министром государственной безопасности КНДР Ли Чхан Дэ, передает ТАСС.

Он подчеркнул, что Россия и Северная Корея вместе в одном окопе не только защищают свой суверенитет и достоинство, но и сражаются за строительство нового многополярного мира.

По словам Шойгу, такое боевое товарищество дорогого стоит. Оно с честью продолжает «славные традиции наших дедов и прадедов, сокрушивших японский милитаризм».

До этого секретарь Совбеза отметил, что доверительные отношения между президентом РФ Владимиром Путиным и лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном отражают взаимное стремление к расширению сотрудничества двух стран.

11 мая российский лидер рассказал, что военнослужащие КНДР проявили профессионализм и мужество в ходе операции по освобождению Курской области. По словам Путина, они показали отличную выучку и мужество.

Ранее власти КНДР заявили, что Пхеньян всегда будет с Россией.