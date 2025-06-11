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Захарова высказалась о подходе к решению украинского кризиса

Захарова: подход РФ к урегулированию украинского кризиса останется неизменным
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Evgenia Novozhenina/Reuters

Российский подход к урегулированию украинского кризиса останется неизменным, РФ всерьез нацелена на продолжение переговорного процесса. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге, ее слова передает РИА Новости.

«Наш подход к урегулированию украинского кризиса останется неизменным, и Россия всерьез нацелена на продолжение переговорного процесса с целью выхода на какие-то договоренности»‎, — сказала Захарова.

Представитель внешнеполитического ведомства подчеркнула, что все параметры этих переговорных процессов были ранее обозначены российским руководством.

Также на брифинге Захарова заявила, что даты проведения нового раунда переговоров РФ и США по «раздражителям» в Москве пока нет.

11 июня посол РФ в Вашингтоне Александр Дарчиев сообщил, что очередной раунд российско-американских консультаций, посвященный устранению «раздражителей» в сфере двусторонних дипломатических отношений, пройдет в Москве. Консультации станут продолжением предыдущих раундов, состоявшихся в Стамбуле, и впервые пройдут на территории одной из сторон.

Ранее сообщалось, что Россия намерена начать переговоры с США о восстановлении авиасообщения.

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