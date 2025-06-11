Песков прокомментировал ситуацию с обменом тел военных между Россией и Украиной

Россия ожидает, что Украина выполнит договоренности, достигнутые в Стамбуле. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время брифинга.

«У нас продолжаются контакты с Украиной, такая договоренность была достигнута в Стамбуле. Россия готова выполнять обязательства. Мы ожидаем, что украинская сторона последует этому принципу и выполнит договоренности, которые были достигнуты в Стамбуле», — сказал представитель Кремля, комментируя ситуацию с обменом тел военнослужащих.

2 июня в Стамбуле прошел второй раунд переговоров по урегулированию российско-украинского конфликта. Встреча проходила на русском языке и длилась чуть больше часа. Стороны обсудили предложенные друг другу меморандумы о прекращении огня и договорились об обмене пленными, а также о передаче тел погибших бойцов по принципу «6000 на 6000».

7 июня помощник президента России, глава российской делегации на прошедших в Стамбуле российско-украинских переговорах Владимир Мединский сообщил, что Киев неожиданно перенес на неопределенный срок и приемку тел, и обмен военнопленными, а группа украинских переговорщиков по неизвестной причине не прибыла на место обмена.

Позднее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что от Украины не поступало просьбы отсрочить передачу тел украинских военнослужащих или, к примеру, передать только идентифицированные тела. По ее словам, неготовность Киева принимать тела бойцов в рамках российско-украинских договоренностей стала «прямым отказом».

Ранее Мединский объяснил, почему Киев не принимает тела солдат ВСУ.