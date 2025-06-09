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Мединский объяснил, почему Киев не принимает тела солдат ВСУ

Мединский заявил, что Киеву тяжело признавать большие потери
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Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

Киев отказывается принимать тела военных Вооруженных сил Украины (ВСУ), потому что ему тяжело признавать такие потери, а деньги на компенсации уже потрачены. Об этом заявил помощник президента РФ Владимир Мединский в интервью RT.

«Во-первых, им тяжело признавать такие большие потери. А во-вторых, мы предложили, чтобы прямо в наши вагоны и в наши рефрижераторы загрузить, если у вас есть тела погибших наших, чтобы мы похоронили. Видимо, им нечего загрузить обратно», — уточнил Мединский.

А самое главное, по словам помощника президента, на Украине принят закон, по которому семья погибшего получает очень большую компенсацию. Однако эти средства, которые «заплатили Америка и Европа», расходуются не на компенсации.

«Этих денег нет. Они потрачены. И никто платить их не хочет. Кстати, с того момента, по-моему, Украина так никому и не заплатила», — отметил Мединский.

Он рассказал, что военных объявляют пропавшими без вести, а в этом случае семьям можно не платить.

Незадолго до этого Мединский выразил мнение, что Украина могла подписать с РФ договор еще 28 февраля 2022 года, если бы хотела мира и принимала решения сама. Помощник Владимира Путина подчеркнул, что условия, которые выдвинула Москва тогда, были мягче, чем сейчас.

Ранее Мединский назвал условие перерастания конфликта на Украине в ядерную войну.

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