Мединский объяснил, почему Киев не принимает тела солдат ВСУ

Киев отказывается принимать тела военных Вооруженных сил Украины (ВСУ), потому что ему тяжело признавать такие потери, а деньги на компенсации уже потрачены. Об этом заявил помощник президента РФ Владимир Мединский в интервью RT.

«Во-первых, им тяжело признавать такие большие потери. А во-вторых, мы предложили, чтобы прямо в наши вагоны и в наши рефрижераторы загрузить, если у вас есть тела погибших наших, чтобы мы похоронили. Видимо, им нечего загрузить обратно», — уточнил Мединский.

А самое главное, по словам помощника президента, на Украине принят закон, по которому семья погибшего получает очень большую компенсацию. Однако эти средства, которые «заплатили Америка и Европа», расходуются не на компенсации.

«Этих денег нет. Они потрачены. И никто платить их не хочет. Кстати, с того момента, по-моему, Украина так никому и не заплатила», — отметил Мединский.

Он рассказал, что военных объявляют пропавшими без вести, а в этом случае семьям можно не платить.

Незадолго до этого Мединский выразил мнение, что Украина могла подписать с РФ договор еще 28 февраля 2022 года, если бы хотела мира и принимала решения сама. Помощник Владимира Путина подчеркнул, что условия, которые выдвинула Москва тогда, были мягче, чем сейчас.

Ранее Мединский назвал условие перерастания конфликта на Украине в ядерную войну.