Захарова заявила о «расчеловеченной сути» властей Украины

Захарова: от Украины не поступало просьб передать ей только опознанные тела

От Украины не поступало просьбы отсрочить передачу тел украинских военнослужащих или, к примеру, передать только идентифицированные тела. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

По словам дипломата, неготовность Киева принимать тела бойцов в рамках российско-украинских договоренностей стала «прямым отказом», который перешел в «издевательство и глумление» над своими же гражданами.

То, что Киев не забирает тела собственных солдат, является доказательством его «неонацистской расчеловеченной сути», добавила Захарова.

2 июня в Стамбуле прошел второй раунд переговоров по урегулированию российско-украинского конфликта. Встреча проходила на русском языке и длилась чуть больше часа. Стороны обсудили предложенные друг другу меморандумы о прекращении огня и договорились об обмене пленными, а также о передаче тел погибших бойцов по принципу «6000 на 6000».

7 июня помощник президента России, глава российской делегации на прошедших в Стамбуле российско-украинских переговорах Владимир Мединский сообщил, что Киев неожиданно перенес на неопределенный срок и приемку тел, и обмен военнопленными, а группа украинских переговорщиков по неизвестной причине не прибыла на место обмена.

Ранее Мединский объяснил, почему Киев не принимает тела солдат ВСУ.