В МИД заявили о «полной готовности» РФ выполнить стамбульские договоренности

Российская сторона готова придерживаться договоренностей, достигнутых в Стамбуле, и ждет того же от своего оппонента. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Россия находится в полной готовности выполнить достигнутые в Стамбуле договоренности, рассчитываем на такой же подход украинской стороны», — сказала дипломат.

7 июня помощник президента России, глава российской делегации на прошедших в Стамбуле российско-украинских переговорах Владимир Мединский сообщил, что Киев неожиданно перенес на неопределенный срок и приемку тел, и обмен военнопленными, а группа украинских переговорщиков по неизвестной причине не прибыла на место обмена.

2 июня в Стамбуле прошел второй раунд переговоров по урегулированию российско-украинского конфликта. Встреча проходила на русском языке и длилась чуть больше часа. Стороны обсудили предложенные друг другу меморандумы о прекращении огня и договорились об обмене пленными, а также о передаче тел бойцов по принципу «6000 на 6000».

Ранее сообщалось, что Россия и США договорились о встрече делегаций в Москве.