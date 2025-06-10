На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россия и США договорились о встрече делегаций в Москве

Дарчиев: новый раунд переговоров РФ и США по «раздражителям» пройдет в Москве
close
Алексей Майшев/РИА Новости

Россия и США приняли предварительное решение о переносе консультаций по устранению «раздражителей» в двусторонних дипломатических отношениях из Стамбула в свои столицы. Об этом в интервью ТАСС сообщил российский посол в Вашингтоне Александр Дарчиев.

По словам дипломата, новый раунд переговоров делегаций состоится в самое ближайшее время в Москве.

Посол подчеркнул, что до «выздоровления» российско-американских отношений еще далеко, процесс идет трудно и тормозится.

До этого в администрации турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана заявили, что Анкара не располагает информацией о дате и месте проведения третьего раунда переговоров между делегациями России и США.

24 марта делегации России и США провели в Эр-Рияде переговоры по урегулированию на Украине, центральной темой которых было объявлено обеспечение безопасности судоходства в Черном море. Встреча, на которой также обсуждали прекращение огня и защиту инфраструктуры, длилась в общей сложности 12 часов.

Перед этим состоялись телефонные переговоры между президентами РФ и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Они обсудили российско-украинский конфликт, а также переговоры в Стамбуле.

Ранее сообщалось, что переговоры России и США продолжатся с участием международного сообщества.

Все новости на тему:
Отношения России и США
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами