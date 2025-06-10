Россия и США договорились о встрече делегаций в Москве

Дарчиев: новый раунд переговоров РФ и США по «раздражителям» пройдет в Москве

Россия и США приняли предварительное решение о переносе консультаций по устранению «раздражителей» в двусторонних дипломатических отношениях из Стамбула в свои столицы. Об этом в интервью ТАСС сообщил российский посол в Вашингтоне Александр Дарчиев.

По словам дипломата, новый раунд переговоров делегаций состоится в самое ближайшее время в Москве.

Посол подчеркнул, что до «выздоровления» российско-американских отношений еще далеко, процесс идет трудно и тормозится.

До этого в администрации турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана заявили, что Анкара не располагает информацией о дате и месте проведения третьего раунда переговоров между делегациями России и США.

24 марта делегации России и США провели в Эр-Рияде переговоры по урегулированию на Украине, центральной темой которых было объявлено обеспечение безопасности судоходства в Черном море. Встреча, на которой также обсуждали прекращение огня и защиту инфраструктуры, длилась в общей сложности 12 часов.

Перед этим состоялись телефонные переговоры между президентами РФ и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Они обсудили российско-украинский конфликт, а также переговоры в Стамбуле.

Ранее сообщалось, что переговоры России и США продолжатся с участием международного сообщества.