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В МИД Украины ответили на заявление Мединского о конфликте «двух братьев»

МИД Украины сравнил Россию с Каином после слов Мединского о конфликте братьев
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Спикер министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий резко отреагировал на слова помощника президента России и главы делегации на переговорах в Стамбуле Владимира Мединского о том, что конфликт Москвы и Киева – конфликт между «двумя братьями». Его слова приводит The Wall Street Journal.

«Если Россия заявляет, что является «братом» какой-либо страны Центральной или Восточной Европы, то в этой истории она — Каин, уже держащий камень», — утверждает Тихий.

Советник российского президента Мединский также заявлял, что Россию и Украину объединяют общий язык и культура, поэтому двум странам суждено быть близкими союзниками.

Россия хочет мира, но если Киев и дальше будет руководствоваться национальными интересами других стран, Москва вынуждена будет ответить, предупредил он.

По его словам, если бы Украина хотела мира и принимала сама решения, то подписала бы договор с РФ еще 28 февраля 2022 года. Мединский отметил, что условия, которые выдвинула Россия тогда, были мягче, чем сейчас. Мединский напомнил, что в числе условий РФ были отказ Украины от вступления в НАТО и размещения иностранных военных баз.

Ранее глава МИД Украины призвал к «разрушительным санкциям» против России после удара по Киеву.

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