Помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что Россия хочет мира, но если Киев и дальше будет руководствоваться национальными интересами других стран, Москва вынуждена будет ответить. Об этом пишет газета The Wall Street Journal.

«Мы хотим мира, но если Украина и дальше будет руководствоваться национальными интересами других (стран. — «Газета.Ru»), то тогда мы будем вынуждены отвечать», — пояснил Мединский.

Советник российского президента добавил, что Россию и Украину объединяют общий язык и культура, поэтому двум странам суждено быть близкими союзниками. Мединский сравнил конфликт между Россией и Украиной с конфликтом между младшим и страшим братом, которые выясняют, кто из них умнее и влиятельнее.

До этого депутат Госдумы Алексей Чепа заявил, что продолжающиеся атаки украинских беспилотников на российские регионы говорят о том, что Киев пытается саботировать мирные переговоры.

Ранее Мединский оценил уровень самостоятельности делегации Украины.