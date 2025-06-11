Мединский объяснил, что ждет Киев при отказе от компромиссов в переговорах

Мединский: РФ ответит, если Украина будет следовать интересам других стран

Если Киев не пойдет на компромиссы в переговорах с Москвой, то только потеряет больше территорий, заявил в интервью газете The Wall Street Journal помощник президента России Владимир Мединский.

«Мы хотим мира, но если Украина и дальше будет руководствоваться национальными интересами других, то тогда мы будем вынуждены отвечать», — сказал Мединский.

Он также отметил, что нежелание вести разумные переговоры обернется для Киева территориальными потерями (это высказывание приводится в косвенной речи. прим. «Газеты.Ru»).

Помимо прочего, Мединский заявил, что вести длительный конфликт с Россией невозможно, и сослался на войну со Швецией, которая шла 21 год.

10 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что будет вести переговоры о территориях только лично с российским президентом Владимиром Путиным. При этом он добавил, что мнение Украины по этому вопросу уже озвучивалось. По словам Зеленского, де-юре Киев отказывается признавать утраченные территории российскими.

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