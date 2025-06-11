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Володин оценил ситуацию с продлением полномочий Зеленского

Володин: способов продления полномочий Зеленского законом не предусмотрено
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Владимир Федоренко/РИА Новости

Никаких законных способов продления полномочий президента Украины Владимира Зеленского законом республики не предусмотрено, даже в условиях военного положения. Об этом заявил председатель Государственной думы Вячеслав Володин, передает ТАСС.

Парламентарий напомнил, что президентский срок Зеленского истек в 2024 году, и его полномочия, согласно конституции Украины и ряду других законов, должны были перейти председателю Верховной рады.

Никаких законных, конституционных способов продления полномочий Зеленского основным законом этой страны не предусмотрено, даже в условиях военного положения, подчеркнул Володин.

10 июня президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что у делегации Киева на переговорах с Россией нет полномочий обсуждать территории. По его словам, решить этот вопрос может только он сам — в диалоге с российским президентом Владимиром Путиным и «ни с кем другим». Одновременно с этим украинский лидер призвал США и ЕС надавить на Россию и «принудить» ее к миру. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что доля украинцев, желающих отказаться от территорий, выросла до 39%.

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