На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Зеленский выдвинул ультиматум, чтобы добиться встречи с Путиным

Зеленский заявил, что будет вести диалог о территориях только с Путиным
close
Sven Hoppe/Pool/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что будет вести переговоры о территориях только лично с российским президентом Владимиром Путиным. Об этом он сказал в интервью венгерскому изданию Valasz Online.

«Вести диалог о территориях — это дело мое и Путина. <...> Я не буду обсуждать свою позицию по этому вопросу ни с кем другим», — подчеркнул украинский лидер.

При этом он добавил, что мнение Украины по этому вопросу уже озвучивалось. По словам Зеленского, де-юре Киев отказывается признавать утраченные территории российскими.

Он отметил, что Украина может вернуться к обсуждению этой темы только после того, как получит «надлежащие гарантии безопасности» и только «дипломатическим путем», а не с помощью оружия.

До этого издание «Страна.ua» опубликовало результаты опроса, согласно которым доля украинцев, желающих отказаться от территорий ради достижения мира, возросла до 39%.

Кроме того, выяснилось, что число противников таких уступок начало постепенно сокращаться. Согласно полученным данным, в феврале 2022 года 87% украинцев были против потери территорий, а в 2025-м показатель снизился до 52%.

Ранее Зеленский рассказал о полномочиях украинской делегации на переговорах с РФ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами