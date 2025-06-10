Зеленский выдвинул ультиматум, чтобы добиться встречи с Путиным

Зеленский заявил, что будет вести диалог о территориях только с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что будет вести переговоры о территориях только лично с российским президентом Владимиром Путиным. Об этом он сказал в интервью венгерскому изданию Valasz Online.

«Вести диалог о территориях — это дело мое и Путина. <...> Я не буду обсуждать свою позицию по этому вопросу ни с кем другим», — подчеркнул украинский лидер.

При этом он добавил, что мнение Украины по этому вопросу уже озвучивалось. По словам Зеленского, де-юре Киев отказывается признавать утраченные территории российскими.

Он отметил, что Украина может вернуться к обсуждению этой темы только после того, как получит «надлежащие гарантии безопасности» и только «дипломатическим путем», а не с помощью оружия.

До этого издание «Страна.ua» опубликовало результаты опроса, согласно которым доля украинцев, желающих отказаться от территорий ради достижения мира, возросла до 39%.

Кроме того, выяснилось, что число противников таких уступок начало постепенно сокращаться. Согласно полученным данным, в феврале 2022 года 87% украинцев были против потери территорий, а в 2025-м показатель снизился до 52%.

Ранее Зеленский рассказал о полномочиях украинской делегации на переговорах с РФ.