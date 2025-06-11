Мединский объяснил, почему нельзя долго воевать с Россией

Помощник президента России Владимир Мединский, также возглавляющий делегацию от Москвы на переговорах в Стамбуле, заявил в интервью The Wall Street Journal о невозможности вести с Россией длительную войну.

По мнению Мединского, РФ побеждает в затяжных боях. Подкрепляя свою точку зрения, политик привел в пример победную для России Северную войну со Швецией в XVIII веке, которая продлилась 21 год.

В интервью изданию помощник президента также сравнил события на Украине с конфликтом между старшим и младшим братом, которые спорят о том, кто «умнее и важнее». Он отметил, что ситуация лишь углубляет разногласия между странами, а также подчеркнул стремление российской стороны завершить конфликт как можно скорее.

До этого Мединский в эфире шоу американского журналиста Рика Санчеса заявил, что заморозка украинского конфликта без реального мира может вылиться в попытку НАТО «отвоевать» страну, а это, по его словам, чревато ядерной войной.

Ранее Мединский заявил, что Украине нужен враг для сохранения власти.