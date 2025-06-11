На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Мединский назвал «конфликтом между двумя братьями» события на Украине

Мединский: события на Украине похожи на конфликт между старшим и младшим братом
close
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Помощник президента России Владимир Мединский, также возглавляющий делегацию от Москвы на переговорах в Стамбуле, сравнил события на Украине с конфликтом между старшим и младшим братом. Его слова приводит The Wall Street Journal.

«Это похоже на конфликт между двумя братьями — одним старшим и одним младшим — о том, кто умнее и важнее. Этот конфликт, к сожалению, углубляет наши разногласия, и именно поэтому мы хотим, чтобы он закончился как можно скорее», — сказал Мединский.

До этого помощник Путина заявлял, что если бы Украина хотела мира и принимала сама решения, то подписала бы договор с РФ еще 28 февраля 2022 года. Он отметил, что условия, которые выдвинула Россия тогда, были мягче, чем сейчас. Мединский напомнил, что в числе условий РФ были отказ Украины от вступления в НАТО и размещения иностранных военных баз.

Ранее Зеленский призвал не ждать, сколько продержится Украина, а давить на Россию.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами