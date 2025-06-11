Мединский назвал «конфликтом между двумя братьями» события на Украине

Помощник президента России Владимир Мединский, также возглавляющий делегацию от Москвы на переговорах в Стамбуле, сравнил события на Украине с конфликтом между старшим и младшим братом. Его слова приводит The Wall Street Journal.

«Это похоже на конфликт между двумя братьями — одним старшим и одним младшим — о том, кто умнее и важнее. Этот конфликт, к сожалению, углубляет наши разногласия, и именно поэтому мы хотим, чтобы он закончился как можно скорее», — сказал Мединский.

До этого помощник Путина заявлял, что если бы Украина хотела мира и принимала сама решения, то подписала бы договор с РФ еще 28 февраля 2022 года. Он отметил, что условия, которые выдвинула Россия тогда, были мягче, чем сейчас. Мединский напомнил, что в числе условий РФ были отказ Украины от вступления в НАТО и размещения иностранных военных баз.

Ранее Зеленский призвал не ждать, сколько продержится Украина, а давить на Россию.