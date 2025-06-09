Мединский заявил, что Украине нужен враг для сохранения власти

Для сохранения власти Украине нужны враг и война, поскольку это инструменты для контроля ситуации. Такое мнение высказал помощник президента России, глава российской делегации на переговорах в Стамбуле Владимир Мединский в эфире шоу американского журналиста Рика Санчеса на RT.

Мединский подчеркнул, что договориться быстро и на приемлемых условиях возможно, однако при одном условии: если украинская сторона будет руководствоваться интересами своей страны, а не Евросоюза.

«Если руководствоваться интересами Украины и украинского народа, и я вижу в глазах той команды, что они живые люди, они это сами понимают, то можно очень быстро договориться на приемлемых условиях», — сказал руководитель делегации.

На шоу Мединский также говорил, что если бы Украина хотела мира и принимала сама решения, то подписала бы договор с РФ еще 28 февраля 2022 года.

По мнению помощника главы государства, условия, которые выдвинула Россия тогда, были мягче, чем сейчас. Мединский напомнил, что в числе условий РФ были отказ Украины от вступления в НАТО и размещения иностранных военных баз.

2 июня стали известны основные положения из российского меморандума по урегулированию конфликта, который был передан Киеву во время второго раунда переговоров в Стамбуле.

Ранее Зеленский заявил, что Украина отказывается воспринимать меморандум РФ всерьез.