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Названы темы будущих переговоров России и США

Рябков: переговоры России и США будут продолжены по трем темам
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Alexey Struyskiy/Shutterstock/FOTODOM

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков сообщил о предстоящем новом раунде переговоров между Россией и США. Об этом информирует kp.ru.

По словам дипломата, встреча пройдет «очень скоро», однако конкретная дата пока не уточнена.

Рябков отметил, что российско-американские обсуждения продолжатся по трем основным направлениям, одно из которых касается международной политики и ситуации на Ближнем Востоке, включая вопросы ядерной программы Ирана. Он также признал, что достичь согласия в этом направлении может быть даже сложнее, чем восстановить авиасообщение между двумя странами.

Кроме того, замминистра добавил, что большинство тем для обсуждения между Москвой и Вашингтоном являются раздражающими факторами. К таким вопросам относятся американское ядерное топливо, находящееся на Запорожской атомной электростанции, а также конфискованные в США объекты дипломатической недвижимости России.

До этого состоялись телефонные переговоры между Путиным и Трампом. Они обсудили российско-украинский конфликт, а также недавние переговоры в Стамбуле. Российский лидер обвинил Киев в попытках сорвать переговорный процесс, а также выразил уверенность, что нынешнему украинскому режиму «мир не нужен».

Ранее в Турции ответили на вопрос о третьем раунде переговоров России с США.

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