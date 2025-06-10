Словакия назвала условие, при котором поддержит санкции ЕС против России

Фицо: Словакия не поддержит санкции против России без решения по энергоресурсам

Словакия не поддержит 18-й пакет санкций против России, если Еврокомиссия не предложит реального решения ситуации с энергоносителями, заявил словацкий премьер-министр Роберт Фицо. Об этом сообщает РИА Новости.

Он подчеркнул, что Словакия попадет в кризисную ситуацию после полной остановки поставок газа, нефти и ядерного топлива из России.

До этого глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что Еврокомиссия предложила снизить «потолок цен» на российскую нефть с $60 до $45 за баррель.

По ее словам, ЕК также предложила отключить от системы SWIFT еще 22 российских банка, внести в санкционный список 77 танкеров «теневого флота» и запретить странам Евросоюза закупать нефтепродукты из российского сырья.

Экспортные ограничения против России в ЕС планируют расширить на общую сумму в €2,5 млрд.

По данным газеты Politico, что Евросоюз может 20 июня провести голосование по новому, 18-му пакету санкций против России, если ему удастся согласовать позицию с Соединенными Штатами.

Ранее Россия вновь начала поставлять нефть в Японию.