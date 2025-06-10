Шойгу рассказал, какой образ России в мире необходимо развивать

Образ России как хранителя и защитника традиционных духовно-нравственных ценностей необходимо развивать в международных отношениях. Об этом заявил секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу по итогам заседания Совета, сообщает РИА Новости.

Он также сказал, что это должно стать одним из приоритетов внешней политики Российской Федерации.

10 июня президент РФ Владимир Путин провел заседание Совета безопасности страны, посвященное вопросам защиты традиционных ценностей.

По словам главы государства, тема защиты традиционных ценностей является актуальной и крайне значимой. Российский лидер отметил, что она напрямую связана с обеспечением суверенитета и национальных интересов страны, с укреплением безопасности, согласия и стабильности в обществе.

27 мая Путин говорил на заседании набсовета АНО «Россия — страна возможностей», что традиционные духовно-нравственные ценности все больше подхватываются за рубежом, в том числе политиками. Он отметил, что многие иностранные руководители, поддерживающие взгляды России, активно участвуют вместе с ней в созидательной работе, а также видят в стране «оплот традиционных духовно-нравственных ценностей».

Ранее Лавров заявил, что в мире Россию воспринимают как хранительницу традиционных ценностей.