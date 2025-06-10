Президент России Владимир Путин проводит большое заседание Совета безопасности РФ, посвященное вопросам защиты традиционных ценностей. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам главы государства, тема защиты традиционных ценностей является актуальной и крайне значимой. Российский лидер отметил, что она напрямую связана с обеспечением суверенитета и национальных интересов страны, с укреплением безопасности, согласия и стабильности в обществе.

«С решением важнейших для нас вопросов народосбережения и демографического развития, воспитания молодых поколений», — добавил Путин, выступая на совещании.

27 мая президент РФ говорил на заседании набсовета АНО «Россия — страна возможностей», что традиционные духовно-нравственные ценности все больше подхватываются за рубежом, в том числе политиками. По его словам, многие иностранные руководители, поддерживающие взгляды России, активно участвуют вместе с ней в созидательной работе, а также видят в стране «оплот традиционных духовно-нравственных ценностей».

Ранее Путин сказал, что Россия утратит свою идентичность, если не будет опираться на свои традиционные ценности.