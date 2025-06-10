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Путин проводит большое заседание Совета безопасности

Путин проводит совещание Cовбеза, которое посвящено защите традиционных ценностей

Президент России Владимир Путин проводит большое заседание Совета безопасности РФ, посвященное вопросам защиты традиционных ценностей. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам главы государства, тема защиты традиционных ценностей является актуальной и крайне значимой. Российский лидер отметил, что она напрямую связана с обеспечением суверенитета и национальных интересов страны, с укреплением безопасности, согласия и стабильности в обществе.

«С решением важнейших для нас вопросов народосбережения и демографического развития, воспитания молодых поколений», — добавил Путин, выступая на совещании.

27 мая президент РФ говорил на заседании набсовета АНО «Россия — страна возможностей», что традиционные духовно-нравственные ценности все больше подхватываются за рубежом, в том числе политиками. По его словам, многие иностранные руководители, поддерживающие взгляды России, активно участвуют вместе с ней в созидательной работе, а также видят в стране «оплот традиционных духовно-нравственных ценностей».

Ранее Путин сказал, что Россия утратит свою идентичность, если не будет опираться на свои традиционные ценности.

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