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Эксперт объяснил, почему Зеленский запретил своей делегации обсуждать территории

Политолог Скачка: Зеленский делает все, чтобы затянуть мирные переговоры
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Ints Kalnins/Reuters

Политический обозреватель Владимир Скачко в интервью газете «Взгляд» прокомментировал решение президента Украины Владимира Зеленского запретить своей делегации обсуждать с Россией территориальные вопросы. По мнению эксперта, своими требованиями украинский лидер лишь тянет время.

«Главная задача Киева — затянуть эти переговоры любой ценой и не дать совершиться миру, если тот не будет заключен в соответствии с требованиями Украины», — сказал Скачко.

При этом он не исключил, что Киев действует «на авось». Он напомнил, что Зеленский в мае спонтанно прилетал в Стамбул в надежде на встречу с президентом России Владимиром Путиным.

10 июня Зеленский сообщил, что у делегации Киева на переговорах с Россией нет полномочий обсуждать территории. По его словам, решить этот вопрос может только он сам — в диалоге с Путиным и «ни с кем другим». Одновременно с этим украинский лидер призвал США и ЕС надавить на Москву и «принудить» ее к миру. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Зеленский ввел санкции против «Артека» и запорожского вуза.

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