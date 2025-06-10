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Зеленский ввел санкции против «Артека» и запорожского вуза

Зеленский подписал указ о введении санкций против лагеря «Артек» в Крыму
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Ints Kalnins/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, который предполагает введение санкций против ряда российских организаций и граждан РФ. Документ опубликован на сайте офиса главы республики.

Санкции были введены против лагеря «Артек» в Крыму, «Движения первых», общества «Знание», АНО «Центр гуманитарных и культурных инициатив «Рассвет», а также Мелитопольского государственного университета в Запорожской области и еще четырех организаций.

Кроме того, был опубликован документ с рестрикциями против 46 граждан России, Украины и Белоруссии.

До этого Зеленский заявил, что Запад не готов усилить санкции против Российской Федерации и требует от Украины начать мобилизацию 18-летних.

Зеленский выразил мнение, что санкции западных стран в отношении России будут эффективны в том случае, если российский бюджет будет лишен средств на финансирование боевых действий.

В начале июня глава офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что обсудил в Вашингтоне с госсекретарем США Марко Рубио ситуацию вокруг переговоров с Россией в Стамбуле. Он традиционно повторил призыв ввести новые санкции против России.

Ранее Швейцария вслед за ЕС расширила список санкций против РФ.

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Санкции против России
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