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Зеленский объяснил отказ Запада усилить санкции против России

Зеленский: Запад требует мобилизации 18-летних ради усиления санкций
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Alina Smutko/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Запад не готов усилить санкции против Российской Федерации и требует от Украины начать мобилизацию 18-летних. Об этом сообщает Telegram-канал издания «РБК-Украина».

По его словам, когда западные страны не решаются вводить рестрикции, в качестве причины они называют то, что Киев не мобилизовал граждан в возрасте от 18 лет и старше.

Зеленский выразил мнение, что санкции западных стран в отношении России будут эффективны в том случае, если российский бюджет будет лишен средств на финансирование боевых действий.

До этого глава офиса Зеленского Андрей Ермак сообщил, что обсудил в Вашингтоне с госсекретарем США Марко Рубио ситуацию вокруг переговоров с Россией в Стамбуле. Он традиционно повторил призыв ввести новые санкции против России.

Ермак посетил США 3 июня в составе делегации.

Ранее на Украине заявили, что Зеленский больше не считается с США.

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