На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, зачем Ермак ездил в США

Ермак обсудил с Рубио переговоры с Россией и снова попросил оружие
close
Keystone Press Agency/Global Look Press

Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак обсудил в Вашингтоне с госсекретарем США Марко Рубио ситуацию вокруг переговоров с Россией в Стамбуле. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Обсудили ситуацию на фронте, необходимость усиления поддержки Украины в сфере противовоздушной обороны. Также поделились мнениями о встречах с россиянами в Стамбуле, дальнейшем ходе переговоров, обмене пленными», — говорится в публикации.

При этом Ермак традиционно повторил призыв ввести новые санкции против России.

Накануне Ермак раздельно обсудил данную тематику со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом и спецпосланником президента США по Украине Китом Келлогом.

3 июня газета Politico сообщала, что Ермака волнуют только вопросы его признания и связей на Западе, а в рамках визита в Вашингтон он якобы продвигал собственные политические интересы.

Ермак прибыл в США во вторник в составе делегации, которую возглавляет министр экономики республики Юлия Свириденко, чтобы обсудить «важные вопросы», в том числе усиление санкционного давления на Россию.

2 июня в Стамбуле состоялся второй раунд переговоров между представителями Москвы и Киева. Встреча прошла во дворце Чираган и длилась чуть больше часа.

Ранее российские СМИ опубликовали текст представленного Москвой меморандума.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами