На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Новости
Размер текста
А
А
А

Швейцария вслед за ЕС расширила список санкций против РФ

Швейцария включила 58 компаний и 189 кораблей в новый список санкций против РФ
close
Global Look Press

Швейцария вслед за ЕС расширила список санкций, введенных против России. Об этом сообщается на официальном сайте правительства страны.

В публикации говорится, что в новый санкционный список были включены 17 физических лиц и 58 предприятий. Кроме того, дополнительные экономические ограничения введены против 189 кораблей и 31 предприятия. Меры вступают в силу 3 июня в 23:00 по местному времени (полночь 4 июня мск).

20 мая совет ЕС утвердил 17-й пакет санкций против России.

Сразу после этого глава евродипломатии Кая Каллас объявила о начале подготовки 18-го пакета антироссийских санкций.

По словам Каллас, основным компонентом 18-го пакета станут меры в сфере энергетики. Она сообщила, что ограничения в первую очередь коснутся потолка цен на нефть. Также обсуждается введение санкций в отношении газопроводов «Северный поток» и меры в финансовом секторе.

Ранее в офисе Зеленского выступили за новые санкции против РФ после переговоров в Стамбуле.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами