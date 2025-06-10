Трамп может подавить протесты в Лос-Анджелесе с помощью старинного закона

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп может сослаться на закон, изданный в XIX веке, чтобы легитимизировать подавление протестов в Лос-Анджелесе. Об этом пишет портал Axios.

«Президент Трамп как никогда близок к применению закона о мятеже, так как видит исполнительную власть свободной от ограничений <...>, которые «душили» его в 2020 году», — говорится в материале.

Отмечается, что закон 1807 года позволяет развертывать американские войска, чтобы подавить внутренние беспорядки.

Протесты в Лос-Анджелесе начались 6 июня и не утихают до сих пор, при этом с каждым днем протестные акции становятся все более агрессивными.

В начале июня рейд иммиграционной и таможенной полиции США (ICE) по выявлению нелегальных мигрантов в центре Лос-Анджелеса перерос в столкновения с протестующими. Представители Белого дома сочли акции протеста в городе «мятежом против закона». Вскоре в Лос-Анджелес прибыла национальная гвардия Калифорнии. Около дюжины нацгвардейцев были замечены рядом с федеральным зданием в центре города, куда доставляли задержанных во время иммиграционных рейдов.

Протесты начались 6 июня и не утихают до сих пор, при этом с каждым днем протестные акции становятся все более агрессивными. Как писала «Газета.Ru», после того как президент США Дональд Трамп, несмотря на призывы губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома, принял решение направить две тысячи бойцов национальной гвардии в город для разгона митингующих, беспорядки распространились с пригородов на центр города.

Ранее сообщалось, что в Лос-Анджелесе во время протестов пострадал российский журналист.