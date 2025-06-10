В Лос-Анджелесе во время протестов пострадал российский журналист

Корреспондент РИА Новости пострадал во время беспорядков в Лос-Анджелесе

Журналист РИА Новости, освещающий события в американском городе Лос-Анджелесе, пострадал от использованного местными правоохранителями слезоточивого газа. Об этом сообщается на сайте российского информационного агентства.

В публикации отмечается, что ситуация в Лос-Анджелесе обострилась после того, как рассеянные действиями полиции участники беспорядков вновь собрались в большую толпу. Люди начали громить все, что попадалось им на пути, и кидать в стражей порядка бутылки и фейерверки. В результате правоохранители применили против активистов слезоточивый газ, после чего участники протестов разбежались.

При этом корреспондент РИА Новости находился в эпицентре демонстрации, и ему в глаза попал слезоточивый газ. Журналист в течение нескольких минут не мог открыть глаза, поэтому у него возникли трудности с ориентацией в пространстве.

«Корреспондент почувствовал резкое жжение в глазах, затрудненное дыхание и слезотечение», — подчеркивается в материале.

Из него следует, что сейчас журналист находится в безопасности. Медицинская помощь ему не понадобилась.

6 июня в Лос-Анджелесе начались протесты, участниками которых стали люди, недовольные миграционной политикой американских властей. Демонстрации не утихают уже несколько дней, с течением времени становясь все более агрессивными. «Газета.Ru» следит за развитием событий.

Ранее полиция Лос-Анджелеса начала стрелять резиновыми пулями в участников беспорядков.