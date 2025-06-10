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В МИД РФ заявили о невозможности скрыть террористическую сущность Украины

Захарова: террористическую сущность Украины уже невозможно не замечать
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Evgenia Novozhenina/Reuters

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что террористическую сущность украинских властей невозможно скрыть. Об этом сообщает РИА Новости.

«Сегодня террористическую сущность, теракты, которые совершает киевский режим, скрыть невозможно. Можно только закрыть глаза и отвернуться. Только тогда говорить «не знаем и не видим», — сказала дипломат на полях Форума будущего — 2050.

4 июня президент России Владимир Путин заявил, что ЧП с поездом, которое произошло в Брянской области в ночь на 1 июня, является «целенаправленным ударом» по мирному населению России. Он отметил, что «по всем международным нормам такие действия называются терроризмом».

Подрывы мостов в двух регионах РФ произошли в ночь на 1 июня. В Брянской области часть переправы рухнула на ж/д пути, из-за чего потерпел крушение пассажирский поезд. В Курской области с рельсов сошел грузовой состав.

По данным СК РФ, в обоих случаях это было умышленным подрывом. В связи с этим возбуждены уголовные дела по статье о теракте.

Ранее Зеленский раскрыл детали атаки ВСУ на российские аэродромы.

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