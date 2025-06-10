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Военкор Коц посоветовал Умерову «ходить оглядываясь» после беседы с Мединским

Военкор Коц напомнил Умерову, как Киреева устранили после беседы с Мединским
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Ukrainian Presidential Press Service/Handout via Reuters

Министру обороны Украины Рустему Умерову следует помнить о случае с нападением на члена делегации Киева на переговорах с Москвой в 2022 году Дениса Киреева. Об этом в своем Telegram-канале написал военный корреспондент Александр Коц.

Журналист обратил внимание, что на переговорах в Турции три года назад помощник президента РФ Владимир Мединский и Денис Киреев провели 15-минутную беседу. По словам российского чиновника, они «из вежливости» обсудили жизнь в Крыму.

При этом всего через пять дней на Киреева напали в Киеве. Коц подчеркнул, что чиновника устранили агенты Службы безопасности Украины (СБУ).

«2 июня этого года, напомню, перед основной встречей Владимир Мединский полтора часа говорил с <...> Рустемом Умеровым. На его месте я бы теперь ходил оглядываясь», — отметил корреспондент.

16 мая в Стамбуле состоялся первый раунд переговоров между представителями Москвы и Киева. В том числе в украинскую делегацию вошел заместитель председателя СБУ Александр Поклад, которого подозревали в причастности к расправе над Денисом Киреевым.

Нападение на участника переговоров 2022 года произошло в феврале того же года, а в августе 2023 года Поклад был повышен с начальника департамента контрразведки СБУ до заместителя председателя ведомства.

Ранее Мединский рассказал, в каком случае украинский конфликт может перерасти в ядерную войну.

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