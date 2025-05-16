В украинской делегации оказался генерал СБУ, заподозренный в убийстве переговорщика

В украинскую делегацию на переговорах в Стамбуле вошел заместитель председателя Службы безопасности Украины (СБУ) Александр Поклад, который подозревался в причастности к убийству участника первых переговоров о прекращении огня банкира Дениса Киреева. Об этом пишет «Лента.ру».

Киреев был убит в конце февраля 2022 года. Ему выстрелили в затылок в машине украинских спецслужб, после чего выбросили на улицу. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявлял, что это было вызвано неразберихой «в первые дни войны».

Как отмечает «Лента.ру», в августе 2023 года Поклад был повышен с начальника департамента контрразведки СБУ до зампредседателя ведомства.

В 2023 году газета The Wall Street Journal сообщила со ссылкой на анонимного сотрудника СБУ, что спецслужба убила банкира, так как он занимался шпионажем в пользу России.

Начальник главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Кирилл Буданов (внесен в РФ в список террористов и экстремистов), комментируя статью WSJ, подтвердил, что финансиста убили в машине СБУ, но, по его словам, Киреев не был российским шпионом и много лет сотрудничал с ГУР и даже состоял в штате ведомства.

В делегацию Украины также вошли министр обороны Украины Рустем Умеров, первый заместитель главы МИД Сергей Кислица, первый заместитель председателя Службы внешней разведки Олег Луговский, заместитель начальника генштаба Вооруженных сил Алексей Шевченко и заместитель начальника главного управления разведки минобороны Вадим Скибицкий.

Ранее сообщалось, что российская делегация будет ждать украинских переговорщиков утром 16 мая.