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В Госдуме обвинили Украину в саботаже переговоров

Депутат Чепа: Украина всячески саботирует продолжение переговоров
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Виталий Белоусов/РИА Новости

Продолжающиеся атаки украинских беспилотников на российские регионы говорят о том, что Киев пытается саботировать мирные переговоры. Об этом «Ленте.ру» заявил депутат Госдумы Алексей Чепа.

«Мы понимаем, что, судя по всему, Украина понимает только силу и только силовым путем можно останавливать эти террористические действия Украины», — сказал он.

Депутат подчеркнул, что своими действиями украинские власти показывают нежелание исполнять договоренности, достигнутые во время переговоров делегаций в Стамбуле.

Всего за прошедшие сутки российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 258 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

До этого стали известны основные положения из российского меморандума по урегулированию конфликта, который был передан Киеву во время переговоров в Стамбуле 2 июня.

Соглашение разделено на три части и предполагает в том числе международное признание новых регионов РФ и вывод украинских войск с их территорий. Кроме того, Россия требует от Украины отказаться от вступления в военные союзы и коалиции. Документ предусматривает снятие с России всех санкций и отказ от введения новых.

Ранее Мединский оценил уровень самостоятельности делегации Украины.

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