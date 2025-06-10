Минобороны сообщило о 258 сбитых беспилотниках

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 258 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа. Об этом сообщает Минобороны РФ.

По информации ведомства, 103 беспилотника были уничтожены вне зоны проведения специальной военной операции. Российская авиация и артиллерия также ударили по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) и иностранных наемников в 151 районе.

10 июня заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что регулярные атаки беспилотников ВСУ на российские регионы демонстрируют, что Украина не намерена выполнять достигнутые в ходе переговоров договоренности и всячески саботирует их возможное продолжение.

До этого в Минобороны РФ сообщили, что системы ПВО в течение ночи перехватили и уничтожили 102 дрона ВСУ в небе над регионами страны.

Больше всего беспилотников — 46 — сбили в Брянской области. В Белгородской области нейтрализовали 20 летательных аппаратов, в Воронежской области и республике Крым — по девять, в республике Татарстан и Калужской области — по четыре. Еще три БПЛА перехватили в воздушном пространстве столичного региона, по два — в Курской, Орловской и Ленинградской областях. Кроме того, один дрон уничтожили в Смоленской области.

Ранее в Татарстане отразили атаку беспилотников.