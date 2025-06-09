Мединский оценил уровень самостоятельности делегации Украины

Мединский: на переговорах в 2022 году делегация Украины была более свободна

Помощник президента РФ, глава российской делегации на переговорах с Украиной в Стамбуле Владимир Мединский заявил в эфире RT, что во время диалога в 2022 году украинская делегация была более самостоятельна.

«В прошлый раз они были более самостоятельны и более свободны, сейчас я вижу, что они менее самостоятельны», — сказал помощник президента РФ.

По его словам, представители украинской стороны стали очень нервными и «все время смотрят друг на друга». Мединский сравнил украинскую делегацию в 2025 году с топ-менеджерами, которых наняла какая-то гигантская корпорация.

2 июня во дворце Чираган в Стамбуле состоялся второй раунд переговоров по урегулированию украинского кризиса. Российскую делегацию возглавил Мединский, украинскую — Умеров. К обсуждению присоединился глава МИД Турции Хакан Фидан, он выступил с приветственной речью. В ходе встречи делегации обсудили предложенные друг другу меморандумы о мирном урегулировании конфликта и обменялись документами. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Турции призвали Анкару занять четкую позицию по украинскому конфликту.