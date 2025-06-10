Захарова высказалась о поведении посла Израиля на Украине

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова находит странным поведение посла Израиля на Украине Михаила Бродского, который заявил о поставках оружия Киеву. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Дипломат прокомментировала заявление МИД Израиля, в котором опровергаются слова Бродского о поставках ракетных комплексов Patriot Киеву. По словам Захаровой, странно то, что посол повторяет свои заявления «регулярно».

«Это ведь не «оценочные суждения», не «личная точка зрения». Это выдаваемые за факты сентенции официального лица», — говорится в публикации.

9 июня Михаил Бродский дал интервью журналистке Маричке Довбенко. Во время беседы дипломат рассказал, что еврейское государство якобы поставило на Украину устаревшие комплексы Patriot. Речь шла о технике, которую Израиль получил от США в начале 90-х годов прошлого века.

На следующий день в министерстве иностранных дел Израиля сообщили, что заявление посла Израиля на Украине Михаила Бродского о поставках Киеву не соответствует действительности.

Ранее Израиль обвинили в антироссийской позиции.