Израиль обвинили в антироссийской позиции

Доцент Финансового университета при Правительстве РФ Геворг Мирзаян обвинил Европу в антироссийской позиции, проявляющейся в стремительном наращивании военного сотрудничества с Израилем. Свое мнение он высказал в статье для издания «Взгляд».

По мнению эксперта, такой шаг обусловлен желанием ЕС компенсировать отставание от России в производстве вооружений за счет импорта, игнорируя при этом официальную критику израильской политики, в частности, военных действий в секторе Газа. Резкий рост израильского экспорта вооружений в Европу в 2024 году (более €7 миллиардов, половина от общего объема) Мирзаян расценил как факт экономической поддержки Израиля на фоне публичного осуждения его действий.

Эксперт полагает, что Израиль закрывает глаза на европейскую критику, видя в ЕС перспективный рынок вооружений. Мирзаян отметил, что, в отличие от Европы, Россия ранее воздерживалась от поставок вооружений, способных угрожать безопасности Израиля.

При этом он предупредил, что поставка Израилем вооружений в Европу, потенциально способных оказаться на Украине, может изменить отношение России к Израилю, переведя его из разряда недружественных государств в разряд враждебных.

В конце января американское издание Military Watch Magazine со ссылкой на источники писало, что Израиль начал поставки захваченного у ливанской группировки «Хезболла» оружия Украине. Утверждается, что еврейское государство пошло на этот шаг под давлением западных стран, в том числе США.

Ранее сообщалось, что США передадут противоракеты для Patriot из Израиля на Украину.