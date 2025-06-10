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В МИД Израиля опровергли сообщения о поставках Patriot на Украину

МИД Израиля заявил, что страна не поставляла Patriot на Украину
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Kacper Pempel/Reuters

Заявление посла Израиля на Украине Михаила Бродского о том, что еврейское государство передало Киеву ракетные комплексы Patriot, не соответствует действительности. Об этом сообщили в министерстве иностранных дел Израиля в ответ на запрос РИА Новости.

«Израиль не передавал системы Patriot Украине», — отметили в ведомстве.

9 июня Михаил Бродский дал интервью журналистке Маричке Довбенко. Во время беседы дипломат рассказал, что еврейское государство якобы поставило на Украину устаревшие комплексы Patriot. Речь шла о технике, которую Израиль получил от США в начале 90-х годов прошлого века.

В связи с этим посол назвал «неправдой» высказывания о том, что Израиль никак не помог Украине в военном плане.

7 июня доцент Финансового университета при правительстве РФ Геворг Мирзаян заявил, что европейские страны стремительно наращивают военное сотрудничество с Израилем. При этом их взаимодействие направлено против Москвы.

Как сказал эксперт, действия Европы обусловлены ее желанием компенсировать отставание от РФ в производстве вооружений за счет импорта. Ради этого она даже игнорирует официальную критику в адрес еврейского государства, касающуюся операции в секторе Газа.

Ранее журналисты выяснили, что Израиль начал поставлять на Украину захваченное у движения «Хезболла» оружие.

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