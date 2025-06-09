На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Украина получила от Израиля системы Patriot

Посол Бродский: Израиль передал Киеву системы Patriot, полученные от США в 90-х
close
Lerner Vadim/Shutterstock/FOTODOM

Израиль передал Киеву американские системы противовоздушной обороны (ПВО) Patriot, которые израильская армия получила от США в начале 1990-х годов. Об этом заявил посол еврейского государства на Украине Михаил Бродский в интервью журналистке Маричке Довбенко, пишут «Ведомости».

«Когда говорят, что Израиль не помог в военном плане, это не так. Это неправда», – сказал Бродский.

7 июня доцент Финансового университета при правительстве РФ Геворг Мирзаян заявил, что Европа стремительно наращивает военное сотрудничество с Израилем, направленное против России.

По словам эксперта, такой шаг обусловлен желанием ЕС компенсировать отставание от России в производстве вооружений за счет импорта, игнорируя при этом официальную критику израильской политики, в частности, военных действий в секторе Газа.

В конце января американское издание Military Watch Magazine со ссылкой на источники писало, что Израиль начал поставки захваченного у ливанской группировки «Хезболла» оружия Украине. Утверждается, что еврейское государство пошло на этот шаг под давлением западных стран, в том числе США.

Ранее сообщалось, что Бельгия передаст Украине 20 систем ПВО Cerber.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами