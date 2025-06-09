Израиль передал Киеву американские системы противовоздушной обороны (ПВО) Patriot, которые израильская армия получила от США в начале 1990-х годов. Об этом заявил посол еврейского государства на Украине Михаил Бродский в интервью журналистке Маричке Довбенко, пишут «Ведомости».

«Когда говорят, что Израиль не помог в военном плане, это не так. Это неправда», – сказал Бродский.

7 июня доцент Финансового университета при правительстве РФ Геворг Мирзаян заявил, что Европа стремительно наращивает военное сотрудничество с Израилем, направленное против России.

По словам эксперта, такой шаг обусловлен желанием ЕС компенсировать отставание от России в производстве вооружений за счет импорта, игнорируя при этом официальную критику израильской политики, в частности, военных действий в секторе Газа.

В конце января американское издание Military Watch Magazine со ссылкой на источники писало, что Израиль начал поставки захваченного у ливанской группировки «Хезболла» оружия Украине. Утверждается, что еврейское государство пошло на этот шаг под давлением западных стран, в том числе США.

Ранее сообщалось, что Бельгия передаст Украине 20 систем ПВО Cerber.