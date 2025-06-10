В МИД РФ ответили на вопрос о возможном возобновлении авиасообщения с США

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Москва будет добиваться от Вашингтона более внятного ответа на предложение по возобновлению авиасообщения. Его слова передает РИА Новости.

«Там целый комплекс вопросов. И более трудных, и более легких, хотя в отношениях с США легких вопросов в принципе не бывает. Но, сравнивая один с другим ... с визами проще разобраться, чем с возобновлением прямого авиасообщения», — отметил Рябков.

До этого министр иностранных дел РФ Сергей Лавров говорил, что Россия и США уже находятся в более нормальном положении, чем при администрации бывшего главы Белого дома Джо Байдена.

По словам главы МИД РФ, бывшая американская администрация после саммита Путина и Байдена в июне 2021 года в Женеве развернулась на 180 градусов и перекрыла все каналы связи.

Портал Axios со ссылкой на источники писал, что Трамп не высказывается по поводу последних атак ВСУ по территории России, поскольку вместе с ближайшим окружением считает операцию Киева результатом происков врагов «из глубинного государства» и предыдущей администрации Джо Байдена.

Ранее Рябков оценил позицию администрации Трампа по отношению к РФ.