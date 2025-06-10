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Песков рассказал, каким вопросам будет посвящено выступление Путина на ПМЭФ

Песков: Путин во время выступления на ПМЭФ затронет экономические вопросы
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Алексей Даничев/РИА «Новости»

Президент РФ Владимир Путин во время выступления на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) затронет вопросы, связанные с экономикой. Об этом во время регулярного брифинга рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Журналисты поинтересовались у него, на каких темах российский лидер собирается сделать акцент в ходе выступления на ПМЭФ. Они предположили, что это могут быть развитие отечественной экономики и инвестиционное сотрудничество РФ с другими странами.

«И то, и другое — это абсолютно взаимосвязано. Это экономический форум, поэтому, конечно, во главе угла будут вопросы, связанные с экономикой и всеми составляющими вокруг нее», — сказал Песков.

В этом году ПМЭФ пройдет в период с 18 по 21 июня. Пленарная сессия форума запланирована на 20 июня.

Как рассказал пресс-секретарь президента РФ, Путин по традиции примет участие в мероприятии. Он выступит с речью и поучаствует в панельной дискуссии.

В апреле фонд «Росконгресс» раскрыл главную тему ПМЭФ-2025. Она звучит как «Общие ценности — основа роста в многополярном мире».

Ранее организаторы ПМЭФ анонсировали выступление на форуме знаменитого итальянского певца.

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