Знаменитый итальянский певец выступит на ПМЭФ

Исполнитель песни Felicit итальянский певец Аль Бано споет на концерте на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге в рамках фестиваля культуры «Петербургские сезоны» Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Об этом сообщается на сайте «Росконгресс».

«Кульминацией культурной программы ПМЭФ-2025 станет концерт на Дворцовой площади Санкт-Петербурга 20 июня, где выступят легендарный итальянский исполнитель Аль Бано», — говорится в сообщении.

Отмечается, что он известен своей любовью к России и последовательной поддержкой российско-итальянских гуманитарных отношений.

Также на концерте выступит трехкратная победительница фестиваля Сан-Ремо Ива Дзаникки.

«Их участие символизирует силу культурного диалога, который продолжает объединять народы даже в сложные времена», — добавили в «Росконгрессе».

До этого появился предварительный график неформальных вечерних мероприятий в дни Петербургского международного экономического форума. Ожидается, что участники и гости форума смогут послушать Григория Лепса, Zivert, Вячеслава Бутусова, квартет Игоря Бутмана и др.

Ранее была названа цена самого дорогого номера в отеле на ПМЭФ.