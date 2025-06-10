Песков анонсировал участие Путина в ПМЭФ-2025

Песков: Путин по традиции примет участие в пленарной сессии ПМЭФ

Президент России Владимир Путин по традиции выступит на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), которое состоится 20 июня. Об этом в ходе беседы с журналистами ТАСС рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Будет традиционное выступление, будет традиционное участие в панельной дискуссии», — сказал представитель Кремля.

При этом он не стал раскрывать, кого выбрали на роль модератора дискуссии.

В этом году ПМЭФ состоится в период с 18 по 21 июня. Как рассказал российский лидер, участники форума среди прочих вопросов обсудят проблемы, связанные с демографией и производительностью труда.

7 апреля фонд «Росконгресс» раскрыл главную тему ПМЭФ-2025. Она звучит как «Общие ценности — основа роста в многополярном мире».

Прошлый ПМЭФ прошел в период с 5 по 8 июня 2024 года. Несмотря на введенные западными странами санкции, мероприятие собрало рекордное число участников, превзойдя показатели предыдущих лет. Ключевыми темами форума стали вопросы, связанные с международным экономическим сотрудничеством и привлечением инвестиций.

Ранее в сети опубликовали график неформальных вечерних мероприятий в дни ПМЭФ-2025.