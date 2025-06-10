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В Кремле ответили на вопрос о передаче Киевом тел российских военных

Песков: пока нет понимания, сколько тел бойцов РФ Украина может передать России
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MGIMO360 TV/YouTube

Пока нет окончательного понимания того, сколько тел российских военных передаст Украина в рамках Стамбульских договоренностей. На данный момент идет сопоставление цифр, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге.

«Нет окончательного понимания, осуществляются контакты, идет сопоставление цифр. Как только будет окончательное понимание, тогда как мы надеемся состоится обмен [телами]», — сказал Песков в ответ на вопрос журналистов о том, известно ли точное количество тел, которые Украина собирается передать России.

Представитель Кремля добавил, что российская делегация уже несколько дней находится на границе в Брянской области, чтобы передать Украине тела бойцов ВСУ. С нашей стороны идет речь о телах 6000 военных.

7 июня помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что российская делегация находится на месте обмена телами военных в Брянской области, однако представителей Киева там нет.

Мединский пригласил на место обмена иностранных журналистов, чтобы они могли лично убедиться в том, что все так и есть.

8 июня в Брянскую область приехали представители СМИ из Франции, Германии, Италии, Голландии, а также арабских стран и государств Латинской Америки. Они смогли осмотреть рефрижераторы с телами солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В их числе оказалась независимая журналистка из Нидерландов Соня ван ден Энде, которая осудила отказ Украины принять тела своих павших бойцов. Она пообещала вместе с группой других европейских коллег отразить реальное положение дел для западной аудитории.

Ранее на Западе объяснили отказ Зеленского забирать тела солдат ВСУ.

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